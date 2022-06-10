Cevat Genç kimdir? Cevat Genç kaç yaşında, nereli? Cevat Genç biyografisi nedir? - Haberler

2010 yılında MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdür Yardımcısı, 2011 yılında da Bölge Müdürü oldu. Peki, Cevat Genç kimdir? Cevat Genç kaç yaşında, nereli? Cevat Genç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEVAT GENÇ KİMDİR?

Cevat Genç, 1966 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına, 1993 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Samsun İl Müdürlüğü'nde başlayan Sayın Genç, 1994-1999 yılları arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şubesi'nde denetleme görevinde bulundu.

1999-2010 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışan Sayın Genç, 2006 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Şubesi'nde Denetmen olarak görev aldı. 2010 yılında MTA Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdür Yardımcısı, 2011 yılında da Bölge Müdürü oldu.

Bölge Müdürlüğü görevini 8 yıl yürüten Sayın GENÇ, 2017-2019 yılları arasında ise MTA Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Sayın Cevat Genç, 6 Temmuz 2019 tarihinde 2019/172 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MAPEG Genel Müdürü olarak atandı.

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