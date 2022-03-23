CEV Kupası'nı kim kazandı 2022? CEV Kadınlar Kupası'nı hangi takım kazandı? CEV Kadınlar Kupası final maçı kaç kaç bitti, kazanan hangi takım?

CEV Kupası'nı hangi takım aldı? Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'la karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu. CEV Kupası'nı kim kazandı?CEV Kupası'nı hangi takım kazandı? CEV Kadınlar Kupası final maçı kaç kaç bitti, kazanan hangi takım?

CEV KADINLAR KUPASINI KİM KAZANDI?

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'la karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçı voleybol severlerin nefeslerini kesti. Sahasındaki ilk maçı da 3-1 kazanarak avantajlı bir şekilde Almanya'daki rövanş karşılaşmasına çıkan Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Seyirci avantajını arkasına alan ev sahibi ekip ilk sete iyi başlayarak 13-10 öne geçti. Daha sonra etkili bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı farkı kapatarak ilk seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti. Başa baş geçen ikinci seti de 25-21 kazanan turuncu-beyazlı ekip hem durumu 2-0 yaptı hem de ilk maçın avantajıyla şampiyonluğu garantiledi.

FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Üçüncü sette üstün bir oyun sergileyen Stuttgart, bu seti 25-18 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Çekişmeli geçen dördüncü sette üstünlük sağlayarak 26-24 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Scharrena

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Roman Marschner (Çekya)

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Todorova,, Lee, Rivers (Koskelo, Nowicka, Lohius, Ceasar, Jasper)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz)

Setler: 18-25, 21-25, 25-18, 24-26

Süre: 107 dakika (24, 29, 22, 32)

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