Karadayı, İçerde, Babam ve Oğlum, Yılan Hikayesi gibi yapımlarda oyunculuğunu sergileyen ve gönüllerde taht kuran Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisi ile ekranlardaki serüvenine kaldığı yerden devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak ediliyor. Peki, Çetin Tekindor kimdir? Çetin Tekindor kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor oynadığı dizi ve filmler neler? Çetin Tekindor hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü oyuncu, seslendirme sanatçısı ve tiyatrocu Çetin Tekindor'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Çetin Tekindor kimdir? Çetin Tekindor kaç yaşında, nereli? Çetin Tekindor oynadığı dizi ve filmler nelerdir? Yalı Çapkını Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇETİN TEKİNDOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine IV. Murat oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan 'Mc Millan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı`nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa dizisiyle çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) gibi TV dizilerinde ve Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma 'da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003 yılında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit'in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı TV dizisinde rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.

Bunlardan ilki 5 farklı Türk yönetmeninin 5 farklı öyküye imza attığı Anlat İstanbul, diğeri ise Türkiye'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum'du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı bu film, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir.

2016 yılında İçerde adlı dizide rol almıştır.

TİYATRO OYUNLARI

Rita'nın Şarkısı

Müfettiş

Kral Lear

Kadınlar Devleti

Üç Kuruşluk Opera

Mutlu Son

Kim Korkar Hain Kurttan

Cumhuriyet Kızı

Fil Adam

İkinci Bölüm

Kuvayi Milliye

Göğe Açılan Pencere

Yılın Kadını

Lvanta Çiçekler

Fizikçiler

Yedi Kocalı Hürmüz

Beket

Bir Bardak Su

Kara Ağaçlar Altında

Rita'nın Şarkısı

Osmancık

Özgürlüğün Bedeli

Hep Vatan İçin

Küçük Esma Sultan

İnsandan Kaçan

Hürrem Sultan

Yelpaze

Düşüş

Görüşme-Kutlama-Çağrı

Emin Diye Biri

Fatih

Ben Kimim

Andora

Maymun Davası

Romeo ve Juliet

4.Murat

Sırça Kümes

Güneşin Çocukları

Genç Werther'in Yeni Acıları

ÖDÜLLERİ

Ankara Sanat Kurumu 1978 En İyi Erkek Oyuncu Genç Werther'in Acıları

Ankara Sanat Kurumu 1987 En İyi Erkek Oyuncu Kim Korkar Hayin Kurttan

Kültür Bakanlığı En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 1987 Kim Korkar Hayin Kurttan

Ankara Sanat Kurumu 1999 En İyi Erkek Oyuncu Mutlu Son

TÜRSAK 2009 En İyi Erkek Oyuncu Ulak

FİLMOGRAFİSİ

İçerde 2016

Kara Dayı 2012-2014

Bir Çocuk Sevdim 2011

Deli Saraylı 2010

Av Mevsimi 2010

Dersimiz Atatürk 2009

Ulak 2007

Asi (dizi): 2007

Anadolu Kaplanı - 2006

Rüya Gibi - 2006

İlk Aşk - 2006

Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan - 2006

Ödünç Hayat - 2005

Babam ve Oğlum - 2005

Anlat İstanbul - 2004

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - 2004

Çaylak - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Karşılaşma- 2002

Tutku Çemberi - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kerem - 1999

Yılan Hikayesi - 1999

Son Türbedar - 1996

Türk Vakıf Medeniyeti - 1990

Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan - 1988

Dönemeç - 1988

Önce Canan - 1988

Kaçamak - 1987

Yavrularım - 1984

Küçük Ağa - 1983

Sırça Kümes - 1977