Çetin Saner kimdir? Çetin Saner kaç yaşında, mesleği ne? Çetin Saner hayatı ve biyografisi!

Çetin Saner, son günlerden en çok merak edilmekte olan isimler arasında yer alıyor ve internet üzerinde Çetin Saner Kimdir? Sorusu başta olmak üzere sıklıkla araştırılıyor. Peki, Çetin Saner Kimdir? Çetin Saner kaç yaşında, ne iş yapıyor? Çetin Saner hayatı ve biyografisi!

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Saner Kimdir? Sorusu, arama motorlarında sorgulatılmaya ve vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bu haberimiz içerisinde Çetin Saner hayatı ve biyografisini ele aldık. Peki, Çetin Saner Kimdir? Çetin Saner kaç yaşında, ne iş yapıyor? Çetin Saner hayatı ve biyografisi!

ÇETİN SANER KİMDİR?

Kaynarcalı Edip Paşanın torunlarındandır. Kuleli Askerî Lisesini bitirdi. Kara Harp Okulundan 1961 yılında tank subayı olarak mezun oldu. Harp Akademisini 1973 yılında bitirdi.

1987 yılında tuğgeneral, 1991 yılında tümgeneral ve 1995 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti. Lüleburgaz'daki 65. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı ve NATO Doğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı görevlerini yürüttü. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve 5. Kolordu komutanlığı görevinin ardından 1999 yılında emekli oldu.

28 Şubat sürecinde valiler, brifing için Genelkurmay Başkanlığına çağrıldı. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Brifinge katılacak valileri açığa alırız. demesi üzerine Akşener hakkında Söyleyin o hanıma. İleri geri konuşmasın, geldiğimizde İçişleri Bakanlığı önüne koyduğumuz bir yağlı kazığa kendisini oturturuz dedi. Bu sözü üzerine 16 yıl sonra Evet ayıp etmişim. Yakışmamıştır. Özür de diledim dedi.

28 Şubat davası kapsamında tutuklandı. 2013'te tahliye edildi. 13 Nisan 2018'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Temmuz 2021'de Yargıtay, müebbet hapis cezasını onadı.