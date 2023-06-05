Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Çetin Oktay Kaldırım kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi ilin valisidir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çetin Oktay Kaldırım geliyor. Peki, Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÇETİN OKTAY KALDIRIM KİMDİR?

Çetin Oktay Kaldırım (4 Ocak 1974, Bayburt), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sakarya'ya vali olarak atandı. 20 Haziran 2020'de göreve başladı.

İlk yılları ve eğitimi

4 Ocak 1974 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelen Kaldırım, ortaöğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesi'nde 2009 yılında tamamladı.

Kariyeri

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığına 1 Mayıs 2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye'nin birçok bölgesinde kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yaptı.

2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda genel sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mülki idare amirliği kariyeri

1998 - Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı

2000 - Giresun Kaymakam Adayı

2003 - Ayvacık (Samsun) Kaymakamı

2003 - Baykan (Siirt)Kaymakamı

2005 - Torul (Gümüşhane) Kaymakamı

2007 - Şanlıurfa Vali Yardımcısı

2009 - Ürgüp (Nevşehir) Kaymakamı

2010 - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

2016 - İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

21 Haziran 2017 - 18 Haziran 2020 Elazığ Valisi

20 Haziran 2020 - Sakarya Valisi

Özel hayatı

Evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapça'yı orta düzeyde, Japonca'yı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.