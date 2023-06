Gündemde yer alan isimlerden biri olan Çetin Oktay Kaldırım hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Çetin Oktay Kaldırım'ın hayatını araştırıyor. Peki, Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım kaç yaşında, nereli? Çetin Oktay Kaldırım hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay KALDIRIM, 04.01.1974 yılında Bayburt'ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt'ta, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı'nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 01.05.2000 tarihinde naklen İçişleri Bakanlığı'na geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye'nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar Yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Governance, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, Yeni Nesil Kalkınma (Green, Smart, İnnovative Development), İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Biyoteknoloji, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, etkinlik, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur'da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya'da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu Yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Halen Harvard Üniversitesinde American Government: Constitutional Foundations ve U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy ve Babson College: The Entrepreneurial Mindset and Leadership alanlarında eğitim programlarına devam etmektedir. Ayrıca yurt dışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay KALDIRIM, evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.

Çetin Oktay KALDIRIM, kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunların yanı sıra;kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak verme ve bu amaçla kamu yönetimi alanını özel sektör mantığıyla normalleştirme, kurumsallaşma ve özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız konumlandırma, kamu-özel sektör ortaklıkları kurma, yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları, yatırım ortamı ve ekosistemini iyileştirme alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hem de uygulama noktasında ciddi bir bilgi, uzmanlık ve deneyim edinmiştir: