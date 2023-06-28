Çetin Doğan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne? araştırmaları sürüyor. Taraf gazetesi tarafından 2003 yılında Balyoz Darbe planlarını hazırladığı iddia edilen Çetin Doğan, 2012 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Çetin Doğan neden hapiste? Çetin Doğan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne? İşte detaylar...

Çetin Doğan neden hapiste? Sorusu, gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Mart 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planını hazırladığı iddia edilen Çetin Doğan neden hapiste? Sorusu merak ediliyor ve gün içerisinde araştırılıyor. Peki, Çetin Doğan neden hapiste? Çetin Doğan neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne?

ÇETİN DOĞAN NEDEN HAPİSTE?

Taraf gazetesi tarafından 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planlarını hazırladığı iddia edilmiştir. emekli Orgeneral Çetin Doğan bu haberler üzerine t24.com.tr internet sitesine yaptığı açıklamada: "Cumhuriyet'i koruma ve kollama görevinin gereği olarak (...) EMASYA (Emniyet ve Asayiş) planları seminerlerde elbette ele alınmıştır. " dedi. Ancak darbe suçlamalarını reddetti. Söz konusu darbe senaryolarının seminerde görüşülmediğini belirterek: "Yok böyle bir şey. Bu uydurma bir senaryoyla monte ediyorlar. Meşhur bir tabirle, kopyala ve yapıştır usulüyle." dedi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları yaklaşık bir aylık incelemeden sonra 22 Şubat 2010 günü aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 49 askeri gözaltına aldı.26 Şubat 2010'da mahkeme kararıyla tutuklandı ve ertesi gün Silivri Cezaevi'ne konuldu.Tutuklu olarak yargılanması devam etmektedir.

21 Eylül 2012 tarihinde Balyoz davası karara bağlandı. Çetin Doğan'a 1 numaralı sanık olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbeye Eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla düşürüldü.

ÇETİN DOĞAN KİMDİR?

Çetin Doğan 15 Mayıs 1940 Maçka, Trabzon doğumlu, Çerkez asıllı Tür] asker, emekli orgeneraldir.

Mart 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planını hazırladığı iddia edilmiştir. Bu planla ilgili açılan davada tutuklu olarak 1 numaralı sanık olarak yargılanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Ancak darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla düşürüldü. Cezanın onanması durumunda Doğan'ın rütbeleri TSK'ya iade edilecektir.

1960 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamladı.1961'de Topçu Okulu'nu bitirdi. Doğan 1987 yılında tuğgeneral rütbesine yükseldi. Ardından; Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini icra etti.

1999'da orgeneralliğe terfi eden Doğan, Ege Ordu Komutanlığı'nın başına geçti. 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken emekli oldu.

28 Şubat sürecinde adı fişlemeler ile anılan Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığını yapmıştır. Kendisinin imzası olan 16 Nisan 1997 tarihli ve bütün askerî birimlere gönderilen bir BÇG belgesinde, laiklik aleyhtarı faaliyetlerin arttığı vurgulanarak camilerin gözetim altına alınması emrediliyordu. Plana göre görevli askerî personel camilere gidecek ve laiklik karşıtı fiil ve sözleri ivedilikle garnizon komutanlıklarına bildirecekti.

Doğan, TSK'dan emekli olduktan sonra döenmin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığına atandı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alındı.