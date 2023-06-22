Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Çetin Ali Dönmez ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Çetin Ali Dönmez, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Çetin Ali Dönmez ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Çetin Ali Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ÇETİN ALİ DÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Dr. Çetin Ali Dönmez, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Dönmez, 1992 yılında aynı üniversitenin İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı. İş hayatına 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak başladı. Hisse senedi alım satım işlemlerinin elektronik sisteme geçiş aşamasında tüm süreçlerde aktif olarak çalıştı.

Borsa İstanbul teknolojik dönüşüm projesi başta olmak üzere birçok projede iş analistliği, sistem tasarımcılığı, ekip yöneticiliği yaptı. Borsa'daki görevine piyasa danışmanlığı için kısa bir süre ara verdikten sonra Takasbank'ta yeni bir piyasanın kuruluş çalışmalarında analist ekip yöneticiliği yaptı. Takasbank'taki görevinin ardından tekrar Borsa'ya döndü. Çetin Ali Dönmez 2001 yılında Türkiye tarihinde ilk defa vadeli işlem ve opsiyon piyasasının açıldığı dönemde teknoloji projesi ekip lideri ve aynı zamanda piyasa operasyonlarından sorumlu müdür olarak görev yaptı.

Teknik çalışmalar dışında piyasa düzenlemeleri ve piyasa profesyonellerinin eğitimi konularında aktif görev alan Çetin Ali Dönmez türev piyasalar yöneticiliğinin ardından İMKB Risk Yönetim Müdürlüğünün kuruluşunda görev aldı, risk yönetim müdürü olarak 2006-2008 yılları arasında görev yaptı.

Dönmez, 2008 yılının Nisan ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve 2012 yılının Kasım ayına kadar görevini sürdürdü. Para ve sermaye piyasaları enstrümanlarını konu alan çeşitli makaleleri yayınlanmış, ayrıca muhtelif üniversitelerde ders ve seminerler vermiştir. Çetin Ali Dönmez, 2013-2016 yılları arasında Borsa İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Borsa İstanbul'daki görevinin ardından bir süre yönetim danışmanlığı yapan Dönmez, Nisan 2017- Temmuz 2018 tarihleri arasında İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 31.7.2018 tarihli ve 30495 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Dönmez, evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Araştırma ve ilgi alanları;

Sermaye piyasaları, türev piyasalar, kurumsal finans, alternatif finansal enstrümanlar, risk yönetimi, Teknolojik yenilikler, Ar-Ge faaliyetleri ve bunların firmalar ve ülkelerin finansal performansına etkileri, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi iş analizi, sistem tasarımı,şirket değerleme, davranışsal finans, mal piyasaları, yapılandırılmış ürünler.