Çeşme, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı

İZMİR'in Çeşme ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu ve güneşiyle tercih edilen Ilıca Plajı, İzmir ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tatilcilerle doldu. Turizmcilerin günler öncesinden rezervasyonları kabul etmeye başladığı Çeşme'de otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşırken ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. Ilıca Plajı'nı dolduran binlerce kişi hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi.

İZMİR'in Çeşme ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu ve güneşiyle tercih edilen Ilıca Plajı, İzmir ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tatilcilerle doldu.

Turizmcilerin günler öncesinden rezervasyonları kabul etmeye başladığı Çeşme'de otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşırken ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. Ilıca Plajı'nı dolduran binlerce kişi hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi. Oldukça rüzgarlı bir havanın hakim olduğu Çeşme'de bazı tatilciler şemsiyelerine hakim olmakta zorlanıp zaman zaman zor anlar yaşadı.

Cumali İnan da "Dün Van'dan geldik. Burayı tercih ettik. Havası suyu çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. İki ay kalırız. Çeşme'de uygun yerler de var" dedi.