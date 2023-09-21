Çeşme Festivali 'Akdeniz' Temasıyla Başladı

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de 21-24 Eylül tarihleri arasında ' Akdeniz' temasıyla gerçekleştirilecek olan 3'üncü Çeşme Festivali, düzenlenen törenle başladı. Tarih, dans, müzik ve yemek kültürünün bir arada olduğu festivalin açılışı, rengarenk görüntülere ev sahipliği yaptı.

İzmir'deki turizm cenneti Çeşme'de, ' Akdeniz' temalı festival düzenlendi. Pandemi nedeniyle verilen ardından 3'üncü kez gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Konserler, söyleşiler, maskotlar ve tahta bacaklı göstericilerin yer aldığı festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programla devam etti. Meydanda zeybek gösterisi vatandaşın beğenisine sunuldu. 21-24 Eylül tarihleri boyunca devam edecek olan etkinliğin açılışında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 'barış ve dostluk' temasıyla güvercinleri uçurdu. Belediye Başkanı Ekrem Oran, 'Festivallerin efsanesi Çeşme Festivali'ni bugün renkli bir şekilde başlattık. Bu sene ' Akdeniz' temasıyla yaptığımız Çeşme Festivali'nde sadece konserler düzenlenmeyecek, kültür, sanat, arkeoloji ve gastronomi üzerine söyleşilerimiz olacak. Akdeniz kültürünü, geçmişini ve geleceğini konuşacağız. Dünyaca ünlü Akdenizli starları ağırlayacağız. Cezayir asıllı Enrique Iglesias bu akşam bizimle olacak. Cuma akşamı Dany Brillant, Cumartesi ise Ege, bizimle olacak. Dünyanın en güzel yerinde, Türkiye'nin en güzel bölgesinde yeryüzündeki cennet Çeşme'nin en güzel mevsimi. 'Eylül ayında sezon bitmedi' diyerek herkesi Çeşme'ye davet eden bir festivalimiz var. Buradan tüm insanlığa barış, dostluk ve kardeşlik mesajları vereceğiz. Türkiye'nin en batı noktasından, Çeşme'den beyaz güvercinlerimizi Akdeniz'e uçurduk" dedi.