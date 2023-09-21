Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı: Çeşme'de güzel bir sezon geçirdik

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, geride kalan yaz sezonunu değerlendirdi ve önümüzdeki yıllarda sezonun daha iyi geçmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti. Köfüncü, Çeşme'nin pahalı algısının yanlış olduğunu ve her keseye uygun fiyatlar sunan bir yer olduğunu söyledi.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Ben güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Eğrisiyle doğrusuyla Çeşme'de güzel bir sezon geçirdik. Önümüzdeki yıllarda Çeşme'de sezonun çok daha iyi geçmesi için de hep birlikte çaba sarf edeceğiz" dedi.

Başkanı Osman Köfüncü, geride kalan yaz sezonu ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Köfüncü, "Ot festivalinden bu tarafa bir genel seçim geçirdik. ikinci tura kaldı derken haziran ayı gitti; ama temmuz ve ağustos ayı güzel geçti. Her iki bayramımızı da dolu dolu geçirdik, 1 milyonu aşkın misafir ağırladık. 15-16 Eylül Kurtuluş günlerimizde mekanlar doluydu, şimdi önümüzde Çeşme Festivali var, bu festivalden de çok umutluyum. Bu sezonun havalar güzel olduğu müddetçe 29 Ekim'e kadar devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Çeşme pahalı algısını yanlış buluyorum"

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan küresel ekonomik krizin etkilerini hissederek hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Köfüncü, "Çeşme yaşanılabilir bir yer, aynı zamanda her keseye uygun fiyatlarımızın olduğu bir yer. Antalya, Alanya, Marmaris, Bodrum gibi yerlerle kıyaslandığında uygun olduğunu görüyoruz. Burada herkesin kesesine göre en pahalısından en uygun fiyatlısına kadar gidebilecekleri yer ve mekanlar var. Çeşme pahalı algısını yanlış buluyorum, Bu algı burada esnafa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Buradan Çeşme Belediyesi zabıta ekiplerine de çok teşekkür ediyorum, sezon boyunca çalışma yaptılar ve her yerde menüler ve fiyat tarifeleri vardı. İnsanlar bakar fiyatlara buna göre tercih eder ya da etmezler. Otellerimizin doluluk oranlarını otelcilerimiz daha iyi bilir ama; dünyanın ve Türkiye'nin global anlamda bir kriz geçirdiği dönemde Çeşme'de temmuz ve ağustos aylarının iyi geçtiğine inanıyorum. Hepimiz ekmeğimizi yedik, bereket versin. Daha iyi olabilir miydi, tabii ki daha iyi olabilirdi" diye belirtti.

"Konuştuklarımıza, söylediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Köfüncü, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Çeşme bir tane, Çeşme güzel bir yer, Çeşme yaşanılacak bir yer, Çeşme'nin yazı da kışı da ayrı tatlarda geçen bir yer, bunu kimse unutmasın ve buna göre konuşalım. İki tane münferit olayla Çeşme batmaz, batırmamalıyız. Bizler de bu sorunlu kişileri istemiyoruz, bununla mücadele edecek olan da kolluk güçlerimiz, bizler de onlara destek olacağız. Yöneticilere de büyük görevler düşüyor, yöneticiler olarak sorunlu yapıları ve sorun çıkaracak olan kişilerin gelmemesini temenni ediyoruz. Bizler yöneticiler olarak konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü biz hepimiz Çeşme'de aynı teknenin içerisindeyiz. Eğer bu tekne batarsa hepimiz batarız. Onun için konuştuklarımıza, söylediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tane Çeşmemiz var bir ikincisi yok." - İZMİR