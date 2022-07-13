Çeşme'de yangın mı çıktı, kim çıkardı, neden çıktı? 13 Temmuz İzmir-Çeşme yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Peki, Çeşme yangını söndürüldü mü? Çeşme'de yangın mı çıktı? 13 Temmuz İzmir-Çeşme yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir? Detaylar sizlerle...

ÇEŞME'DE YANGIN MI ÇIKTI 2022?

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla mücadele sürürken, bir yangın da İzmir'in Çeşme ilçesinde devam ediyor. Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda 13:30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Rüzgar Enerji Santralleri'nin etrafını saran ve İzmir-Çeşme otoyoluna ulaşan alevlere havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu bir kıvılcımdan çıktığı öğrenildi.

ÇEŞME YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri'nin de etrafını sardı. Ayrıca İzmir- Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

ÇEŞME'DEKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

"SOĞUTMA ÇALIŞMAŞLARI SÜRÜYOR"

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikteki işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. 7 kişi gözaltına alındı.