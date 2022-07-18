Çeşme'de yangın mı çıktı? 18 Temmuz İzmir-Çeşme Otluk alandaki yangın söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı. Peki, Çeşme yangını söndürüldü mü? Çeşme'de yangın mı çıktı? 18 Temmuz İzmir-Çeşme yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir? Detaylar sizlerle...

ÇEŞME'DE YANGIN MI ÇIKTI 2022?

İzmir2in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı. Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldğü belirtildi.

ÇEŞME YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Çeşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri destek olarak bölgeye 2 arazöz ve 2 müdahale aracı yolladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğunu ifade ederek "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.