Çeşme'de otel ve konutlara talep arttı, fiyatlar yükseldi

İZMİR'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte otel ve sezonluk konutlara talep arttı. Çeşme'de yoğun bir sezon beklediklerini ifade eden Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Çeşme ve Alaçatı hazır. Bu sene iyi geçecek. Doluluklar yükseliyor. Bayramda yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Şimdiden Alaçatı'da bayram doluluğu yüzde 80'e ulaştı" dedi. Çeşme'de her ekonomiye uygun konaklama ve yiyecek içecek mümkün olduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bayram tatilinin uzatılmasıyla beraber yüzde 100 doluluk oranını yakalayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin öne çıkan turizm destinasyonu İzmir'in Çeşme ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonu başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte otel ve sezonluk konutlara talep arttı, buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Çeşme'de yoğun bir sezon beklediklerini ifade eden Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Çeşme ve Alaçatı hazır. Bu sene iyi geçecek. Doluluklar yükseliyor. Bayramda yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Sonrasında da yoğunluk devam eder. Alaçatı ve Çeşme daha çok yerli turisti ağırlıyor ama bu sene yabancı turistlerle de çok karşılaşıyoruz. Amerikalılar, Ruslar geliyor. Geçen hafta Meksika'dan bir grup vardı. Yabancı turistte artış söz konusu. Bayram süresinin uzaması da dolulukları arttıracak. Şimdiden Alaçatı'da bayram doluluğu yüzde 80'e ulaştı. Her hafta sonu doluyuz. Restoranlar, oteller, eğlence mekanları açık. Esnaf da yoğunluktan memnun. Otel fiyatları günlük 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor" dedi.

'SEZONLUK KİRALIK VİLLA 8 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR'

Çeşme'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Atilla Özbek, bölgedeki konut piyasasına ilişkin bilgi verdi. Özbek, "Kiralık daireler sezonluk 100 bin TL'den başlıyor. Daireler 1 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında kiralanıyor. Satılık konutlarda 1 +1 daireler 3 milyon TL'den başlıyor. 15 milyona kadar 1+1 daire mevcut. Villalar ise 8 milyon TL'den başlıyor, 150 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Geçen yılki fiyatlara göre aşağı yukarı yüzde 50 bir artış mevcut. Daha çok Alaçatı, Ilıca, Mamur Baba ve Şifne bölgesi tercih ediliyor. Yurt dışından müşterilerimiz var. Daha çok Rus müşteriler tercih ediyor. Müstakil, havuzlu evlere ilgi gösteriyorlar. Şu ana kadar piyasalar durgun ancak okulların kapanmasıyla birlikte hareketleneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYORUZ'

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da "Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı, yeryüzündeki cennet Çeşme 2022 sezonunda olduğu gibi 2023 sezonunda da Türkiye'nin turizm kentleri arasında yine birinci sırada yer alacak. Bunu otel rezervasyonlarında görüyoruz. Yavaş yavaş okulların kapanması, bayram tatilinin uzatılmasıyla beraber yüzde 100 doluluk oranını yakalamış olacağız. Çeşme'de her ekonomiye uygun konaklama ve yiyecek içecek mümkün. Biz Çeşmemize gelenlerin rahat bir şekilde ağırlanması için gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Kuzey Amerika, Japonya, Çin'den misafirlerimiz var. Yaklaşık yüzde 5 yabancı turist, yüzde 95 yerli turistimiz var. Bu sene de aynı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.