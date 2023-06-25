Çeşme'de Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm hareketliliği başladı

İZMİR'in, turizm cenneti ilçesi Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bölgenin ünlü plajı Ilıca'da tatilciler denize girip serinlerken, Çeşme ve Alaçatı'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kurban Bayramı'nda doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşması beklenirken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 1 milyonun üzerinde tatilcinin Çeşme'yi ziyaret etmeseini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı'da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tatilciler Ilıca Plajı'na geldi. Binlerce kişi hem plajda güneşlendi hem de denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkardı. Denizi, kumu ve güneşiyle tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında gelen Çeşme ve Alaçatı'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a yaklaşırken, bu oranın Kurban Bayramı günlerinde yüzde 100'lere ulaşması bekleniyor. 9 günlük bayram tatilinin yanı sıra okulların kapanması, üniversite ve lise sınavlarının sona ermesi ve yaz sezonunun başlamasıyla, kapalı mekanlarda 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e, açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlenmesi turizm sektöründe, bayram sonrasında güzel bir turizm sezonu beklentisi oluşturdu.

Çeşme turizminin bayram sonrasını da değerlendiren Demir, "Ekonomik sıkıntılar, seçim süreci, hava şartları turizm hareketinin geç başlamasına sebep oldu ama bu geç başlamayı eylül, ekim aylarında telafi edecek gibiyiz. Eylül ayında yukarıya doğru bir hareketlilik görüyoruz. Çeşme'de hiçbir zaman 'Kötüyüz' demedik. En kötü günlerimizde bile belirli bir standartlarda turizmi yaşadık. Otelcilerimiz, esnafımız her zaman sezon sonuna geldiğimizde mutlulukları yüzlerine yansıyor. Bu sezon eylül ekim aylarını gördüğümüzde yüzde 70 doluluk görme beklentimiz var. Çeşme'ye iç turizmin yanında dışarıdan da önemli hareketleri aşmaya başladık. Arap Yarımadası'ndan, Azerbaycan'dan, İran'dan ve tabii ki orta Avrupa'dan Çeşme'ye önemli ölçüde turist alıyoruz. Güzel bir turizm sezonu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.