Çeşme'de Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk devam etti

İZMİR'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk son günde de devam etti. Nüfusun 1 milyonu aştığı ilçede dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşurken, esnaf ise bu durumdan mutlu olduklarını söyledi.

İZMİR'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk son günde de devam etti. Nüfusun 1 milyonu aştığı ilçede dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşurken, esnaf ise bu durumdan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde 9 günlük Kurban Bayram tatilinde yoğunluk oluştu. İzmir'de de Çeşme tatilcilerin uğrak adresi oldu. İlçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, nüfus ise 1 milyonu aştı. Vatandaşlar tatil süresince beyaz kumu ve kükürt bakımından zengin denizi ile dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nı doldurdu. Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk 9 günlük tatilin son gününde de devam etti. Ilıca Plajı'nı dolduran tatilciler sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı. Alaçatı Mahallesi ise tatilcilerin buluşma noktası oldu. Alaçatı sokaklarında hareketlilik bugün de devam etti.