Çeşme'de Kurban Bayramı tatilcileri yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilciler Çeşme'de yoğunluk oluşturmaya başladı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, otellerin neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti. Gıda fiyatlarının da İstanbul'dan daha ucuz olduğunu söyleyen Çelikok, tatilcileri gönül rahatlığıyla Çeşme'ye davet etti.

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle tatilciler Çeşme'de yoğunluk oluşturmaya başladı. Dünyaca ünlü Ilıca Plajı, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Her bütçeye uygun tatil imkanı var. Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadık. Fiyat, fayda dengesini koruduk. Bazı maliyetleri biz üstlendik, oteller neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı" dedi.

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, bayramın ikinci günü bekledikleri yoğunluğun 9 günlük tatilin ilk gününden itibaren başladığını belirterek, "Bu yıl yaz geç başladı ve havalar serin gitti. Sıcaklar başladı, Alaçatı hazır, Çeşme hazır. Bayramda doluluklarımız yüzde 90'ı geçti. Normalde Kurban Bayramı birinci günü hem kurban kesimi hem aile ziyaretleri başlardı. Yoğunluk ikinci gün başlardı. Ama bugünden itibaren Alaçatı ve Çeşme'de yoğunluk var" diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Berk Soycan (15) İstanbul'dan tatil için Çeşme'ye geldiklerini belirterek, "Tatile geldik. 3-4 gün kalacağız. Çeşme'nin çok güzel denizi var. Ev vardı, misafirliğe geldik" diye konuştu. Filiz Kaya da "Çeşme'de yaşıyorum. Bayram tatilinde misafirlerim var. Ankara'dan ilk kez tatil yapmaya geldiler. Bugün ilk günleri. Plajı çok beğendiler ve Alaçatı çarşıyı çok beğendiler.