Çeşme'de İkinci Kapalı Pazar Yeri İnşaatı Başladı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiftlikköy'de yapılacak olan kapalı pazar yerinin inşaatına başladıklarını duyurdu. Proje çevreci bir yaklaşımla tasarlanmış olup, güneş enerji panelleri ve yağmur suyu depolama sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca, tesiste bir Masal Evi, Zabıta Ofisi ve özel otopark da bulunacak.

Çeşme'de bir ilke imza atarak ilçenin ilk kapalı pazar yeri projelerinin startını veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Reisdere'den sonra Çiftlikköy'de de kapalı pazar yerini inşaatını başlattı. Oran, "Tamamen Çeşme Belediyesi'nin imkanları ile yapılacak pazar yerini kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çiftlikköy'e hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Çiftlikköy'de Kapalı Pazar Yeri Projesi için bir süredir çalışmalara başlayan Çeşme Belediyesi yatırım ve altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Toplam 2.200 metrekare alan üzerinde 15.400.000 TL maliyetle yapılan kapalı pazar yeri sürdürülebilirlik kapsamında çevreci bir yaklaşımla yapılacak. Çatısında güneş enerji panelleri kendi elektriğini üretecek. Pazar yeri yağmur suyunu depolayarak yazın proje kapsamında tüm bitkilerin ihtiyacını kendi depolarından karşılayacak.

İÇERİSİNDE "MASAL EVİ" DE OLACAK

Avrupa standartlarına uygun, toplam 897 m2 çelik konstrüksiyon ile kapatılan tesiste bunun haricinde içerisinde bir Masal Evi, bir Zabıta Ofisi, bir Kantar Terazi Test Odası ile birlikte kendi özel otoparkı da bulunan projede bay-bayan ve engelli WC bulunuyor.

"ÇİFTLİKKÖY'E YAKIŞIR PROJELER YAPIYORUZ"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran "İlçemizin tüm sorunlarını ve eksiklerini teker teker belirlemiş durumdayız. Yıllardır çözülemeyen birçok sorunu çözdük ve çözmeye de devam edeceğiz. Çiftlikköy Sahil Düzenleme Projemiz devam ediyor, şimdi Çiftlikköy'e kapalı pazar yerimizin inşaatına başladık. Aynı proje içerisinde ilçemizin dördüncü Masal Evi'ni yapıyoruz. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

REİSDERE KAPALI PAZAR YERİ KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Reisdere Kapalı Pazar yeri ve Çok Amaçlı Merkez'in de kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçeceğini belirten Başkan Oran, pandemi döneminde yaşanan birtakım sıkıntılardan dolayı yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin fes edilerek, ihalenin yeniden yapıldığını, tesisin kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.