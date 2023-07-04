Çeşme Belediyesi hangi partiden? Çeşme Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Çeşme Belediye Başkanlığını Ekrem Oran yapıyor.

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI EKREM ORAN KİMDİR?

21 Mayıs 1971 De İzmir'de Doğan Ekrem Oran , Sırasıyla ;Gazi İlkokulu, Saint Joseph Ortaokulu Ve İzmir Tevfik Fikret Lisesinden mezun olduktan sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Devam Etti.

Aynı İsmi Taşımaktan Gurur Duyduğu İzmir Millet Vekili Dedesi Ekrem Oran Gibi 2004 Yılında Cumhuriyet Halk Partisinde Siyasete Girdi. Aynı Yıl Çeşme Belediyesinde Kontenjan Meclis Üyesi Seçildi.

2009 Yılı Yerel Seçimlerinde Parti İçinde Katıldığı Ön Seçimden Birinci Çıktı Ve Cumhuriyet Halk Partisinden Liste Başı Olarak Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Oldu.

2004-2014 Yılları Arasında Çeşme Belediyesinde Başkan Vekilliği, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcülüğü, Encümen Üyeliği,İmar Komisyonu Üyeliği,Denetim Komisyonu Başkanlığı Gibi Görevlerde Bulundu.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteği İle Oy Çokluğuyla Kent Konseyi Kurucu Başkanlığına Seçildi. Şantiye Evleri Olarak Bilinen Yaklaşık 2500 Nüfuslu Çeşme Plaj Evleri Kooperatifinde , 21 Yıldır Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği Yapan Oran, Çeşme Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Ege Genç İş Adamları Derneğinde Denetim Kurulu Başkanlığı Görevlerinde Bulunmuştur.

7 Yıldır Yayın Hayatını SürdürenÇeşme Ve Alaçatı'nın En Büyük Yerel Gazetesi Olan Çeşme Güneşi Gazetesinin İmtiyaz Sahibi Ekrem Oran'ın Ambalaj Sektöründe Faaliyet Gösteren Yatırımları Vardır

İzmir Matbaacılar Odası Denetim Kurulu Başkanlığı görevinide Yürütmüş Olan Oran , Ege Bölgesi Sanayi Odası Ve İzmir Ticaret Odası Üyesidir 2014 Yılı Mayıs Ayında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Seçilen Ekrem Oran Oyların Tamamını Aldığı Son Kongre İle Mayıs 2014-Ekim 2018 Toplam 3 Dönem İlçe Başkanlığı Görevini Aralıksız Sürdürmüştür Çeşme Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Nedeni İle Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanlığı'ndan İstifa Eden Oran Başkanlığı Süresince 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 7 Haziran Ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Ve 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Partisini Çeşme'de Başarı İle Temsil Etmiştir.

Çok İyi Derecede Fransızca,İngilizce Ve İyi Derecede Rusça Bilen Oran,Nuriş Oran'la Evli Ve Nazım Çetin Oran'ın Babasıdır.