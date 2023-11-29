Çeşme Belediyesi, Alaçatı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'ni kuruyor

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, kadınların istihdama katılmasını sağlamak için Alaçatı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'ni hayata geçiriyor. Kooperatif, kadınların haklarını öğrenmeleri ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlayarak istihdama katılmalarını amaçlamaktadır.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, kadınların istihdama katılmasını sağlamak için Alaçatı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'ni hayata geçiriyor. Alaçatılı kadınlara seslenen Oran, 30 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda yapılacak toplantıya herkesi davet etti.

Kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmelerini destekleyen Çeşme Belediyesi ve Borsa Vakfı iş birliğiyle Alaçatı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi kuruluyor.

Alaçatılı kadınların haklarını öğrenmesi, dayanışma içerisinde olması amacıyla, üretime katılmasında yol gösterici bir işleve sahip olacak Kooperatif ile mesleki eğitimlerle kadınların istihdama katılmasını sağlamak amaçlanıyor. Kooperatif, sivil toplum örgütleri ile de iş birlikleri yaparak kadınların kendilerini geliştirmesine katkı sunacak.

"HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDAYIM"

Kooperatifin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede faaliyete geçeceğini belirten Oran, "Kendimizi ve birbirimizi güçlendirmek için, birlikte üretmek, çözümün bir parçası olmak içini ekonomik, sosyal ve kültürel alanda var olabilmek için Alaçatı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizi kuruyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.