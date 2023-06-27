Çeşme Belediyesi 417 Konutluk Toplu Konut Projesi Başlatıyor

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, artan kiralar ve emlak fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşması üzerine harekete geçti. Başkan Oran belediye olarak 417 konuttan oluşan toplu konut projesine başlayacaklarını belirterek, "Buradan müjdeleyelim, Temmuz ayında başvurular başlıyor" dedi.

İlçede lojman sorunun ciddi sıkıntı yarattığını anlatan Başkan Oran, "Çeşme Hastanesi'nde bir eylem yapıldı. Lojmanlarla ilgili sıkıntı var. Kiralar her yerde olduğu gibi Çeşme'de de yüksek. Çeşme'de bir kat daha yüksek. Biz Çeşme'de her sektörde, sağlıkta, eğitimde, güvenlikte, belediyecilikte memurlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak lojman sıkıntımız var. Bunları çözmemiz lazım. Bununla ilgili Temmuz ayında Çeşme Belediyesi 417 konuttan oluşacak, yeni toplu konut projesinin başvurularını almaya başlıyor. Buradan müjdeliyorum" diye konuştu.

417 KONUT YAPILACAK

Başvuru şartları bayramdan sonra açıklanacağını söyleyen Oran, "417 konut yaraya merhem olur ama çözüm değildir, yetmez. Çok daha fazla konuta ihtiyaç var. Bu konuda da Musalla Mahallesi ile Ovacık arasında, biz oraya 'Tansaş arkası' deriz; o bölge için imar planlarımız şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Askıya çıkmak üzere. İnşallah oradaki sorun da çözülürse Çeşme'deki arz- talep dengesini kurmuş, kiraları da biraz aşağı çekmiş oluruz" dedi.

Oran, projeyi eşitlikçi bir yaklaşımla, yönetmeliklere uygun, plan ve proje bütünlüğü içerisinde gerçekleştireceklerinin vurguladı.