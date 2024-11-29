Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Çerşenbe ahşamı ne demektir?

Çerşenbe ahşamı ne demektir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AZERBAYCAN DİLİNDEKİ ADI "ÇERŞENBE AHŞAMI" OLAN GÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ADI NEDİR?

A: Pazartesi

B: Salı

C: Çarşamba

D: Perşembe

Cevap:

Çerşenbe ahşamı ne demektir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
img

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
img

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.