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Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapanıyor mu?

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Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapanıyor mu?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları son günlerde günem oldu. Peki, Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapanıyor mu?

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İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Aydın'ın açıklamaları sonrası Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapanıyor mu gibi konular merak edildi.

CERRAHPAŞA TAŞINIYOR MU?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Aydın:

"Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA TAŞINIYOR

Rektör Aydın, hastanenin geçici olarak Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesinde hizmet vermesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını da bildirdi.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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