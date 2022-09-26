Cerrahi Tarikati nedir, şeyhi kimdir soruları gündemden düşmüyor. Cerrahi Tarikatı yeni lideri kimdir merak ediliyor. Cerrahi Tarikati şeyhi kim oldu sorusu araştırılıyor. Peki, Cerrahi Tarikati nedir? Cerrahi Tarikatı yeni lideri kimdir? Cerrahi Tarikatı şeyhleri kimler, nasıl ibadet eder?

Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu

Eylül ayının başında hayatını kaybeden Cerrahi Tarikatı'nın lideri Ömer Tuğrul İnançer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla toprağa verilmişti. Cerrahi Tarikatı yeni lideri kimdir ve Cerrahi Tarikati şeyhi kimdir merak ediliyor. Cerrahi Tarikati nedir, şeyhim oldu araştırılıyor. Cerrahi Tarikati nedir? Cerrahi şeyhi kimdir? Cerrahi Tarikatı yeni lideri kimdir? Cerrahi Tarikatı şeyhleri kimler, nasıl ibadet eder? Detaylar haberimizdedir…

CERRAHİ TARİKATİ NEDİR?

Cerrahîlik bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi.Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır. 17. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan Cerrâhî tarikatı, eski İstanbul'un en yaygın tarikatlarından biriydi.

30 Kasım 1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da bulunan Cerrahî tekkeleri şunlardı:

• Arif Dede Tekkesi, Üsküdar, Mehmed Ağa Camii

• Çaylakzâde Tekkesi, Nuruosmaniye

• Halil Nizameddîn Tekkesi, Edirnekapı, Acıçeşme

• İplikçi Tekkesi, Otlukçu Yokuşu

• Karabaş Tekkesi, Rumelihisarı

• Karagöz Tekkesi, Silivrikapı

• Nureddîn Cerrâhî? Tekkesi, Karagümrük (Asitane)

• Sertarikzâde Tekkesi, Eyüpsultan Nişancası

• Sertarikzade Tekkesi, Fatih, Kumrulu Mescit yanı

• Şeyh Ali Tekkesi, Otlakçılar

• Tameşvar Tekkesi, Eyüpsultan

• Yağcızâde (Balaban) Tekkesi, Üsküdar, Balaban İskelesi

• Yesârîzade (Ordu Şeyhi) Tekkesi, Sofular

• Yıldız Dede Tekkesi, Bahçekapı, Yıldız Hamamı yanı

CERRAHİ TARİKATI ŞEYHLERİ KİMLER?

1. Nureddin Cerrahî (1678-1720)

2. Süleyman Veliyüddîn Efendi (1673-1745)

3. Mehmet Hüsameddîn Efendi (1675- 1754)

4. Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi (1686-1758)

5. Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760)

6. Yahyâ Şerâfeddîn Efendi (1650-1770)

7. Abduşşekûr Efendi (1686-1773)

8. İbrahim Efendi (1697-1779)

9. Morevî Mehmet Emin Efendi (1730-1794)

10. Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800)

11. Mehmet Sâdık Efendi (1738-1800)

12. Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804)

13. Kadı Mehmet Efendi (1742-1805)

14. Mehmetrif Dede (1747-1822)

15. Abdülaziz Zihni Efendi (1798-1853)

16. Yahyâ Gâlip Hayatî Efendi (1832-1897)

17. Mehmet Rıza Yaşar Efendi (1845-1912)

18. İbrahim Fahreddîn Efendi (1886-1966)

19. Muzaffer Ozak (1916-1985)

20. Safer Dal (1926-1999)

21. Ömer Tuğrul İnançer (1946-2022)

CERRAHİ TARİKATI YENİ LİDERİ KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan, hayatını kaybeden Ömer Tuğrul İnançer'in yerine, Cerrahi tarikatının yeni şeyhi oldu. Tarikatın son postnişinin vefatı sonrası, "Yeni lider kim olacak?" sorusu merak edilirken, İncisam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel'in paylaşımı merakları giderdi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarikatın yeni postnişinin 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu aktardı.

TARİKATLA 17 YAŞINDA TANIŞTI

Genç yaşından itibaren Cerrahi tarikatına mensup olan ünlü sanatçı, İnançer'in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu.İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren 'Hakk'a göçeceği zamana kadar' hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

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