Son günlerde gündemde yer almasıyla daha fazla araştırılan konulardan birisi oldu. Vatandaşlar merakla Cerrahi Tarikat nedir? Cerrahi Şeyhi kim? sorularına yanıt arıyor. Peki, Cerrahi Tarikat nedir? Cerrahi Şeyhi kim?

Cerrahi Tarikat nedir? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmakta. Vatandaşın araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Cerrahi Tarikat nedir? Cerrahi Şeyhi kim?

CERRAHİ TARİKAT NEDİR?

Cerrahîlik (Cerrahîyye, ?) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi.Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır. 17. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan Cerrâhî tarikatı, eski İstanbul'un en yaygın tarikatlarından biriydi.

30 Kasım 1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da bulunan Cerrahî tekkeleri şunlardı:

• Arif Dede Tekkesi, Üsküdar, Mehmed Ağa Camii

• Çaylakzâde Tekkesi, Nuruosmaniye

• Halil Nizameddîn Tekkesi, Edirnekapı, Acıçeşme

• İplikçi Tekkesi, Otlukçu Yokuşu

• Karabaş Tekkesi, Rumelihisarı

• Karagöz Tekkesi, Silivrikapı

• Nureddîn Cerrâhî? Tekkesi, Karagümrük (Asitane)

• Sertarikzâde Tekkesi, Eyüpsultan Nişancası

• Sertarikzade Tekkesi, Fatih, Kumrulu Mescit yanı

• Şeyh Ali Tekkesi, Otlakçılar

• Tameşvar Tekkesi, Eyüpsultan

• Yağcızâde (Balaban) Tekkesi, Üsküdar, Balaban İskelesi

• Yesârîzade (Ordu Şeyhi) Tekkesi, Sofular

• Yıldız Dede Tekkesi, Bahçekapı, Yıldız Hamamı yanı

CERRAHİ ŞEYHLERİ

1. Nureddin Cerrahî (1678-1720)

2. Süleyman Veliyüddîn Efendi (1673-1745)

3. Mehmet Hüsameddîn Efendi (1675- 1754)

4. Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi (1686-1758)

5. Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760)

6. Yahyâ Şerâfeddîn Efendi (1650-1770)

7. Abduşşekûr Efendi (1686-1773)

8. İbrahim Efendi (1697-1779)

9. Morevî Mehmet Emin Efendi (1730-1794)

10. Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800)

11. Mehmet Sâdık Efendi (1738-1800)

12. Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804)

13. Kadı Mehmet Efendi (1742-1805)

14. Mehmet Ârif Dede (1747-1822)

15. Abdülaziz Zihni Efendi (1798-1853)

16. Yahyâ Gâlip Hayatî Efendi (1832-1897)

17. Mehmet Rıza Yaşar Efendi (1845-1912)

18. İbrahim Fahreddîn Efendi (1886-1966)

19. Muzaffer Ozak (1916-1985)

20. Safer Dal (1926-1999)

21. Ömer Tuğrul İnançer (1946-2022)