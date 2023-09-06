Çerkezköy sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Çerkezköy su kesintisi ne zaman bitecek?
Çerkezköy'de 6 Eylül sabahı meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Peki, Çerkezköy sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Çerkezköy su kesintisi ne zaman bitecek?
6 Eylül günü sabah saatlerinde Çerkezköy semtinde meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Çerkezköy'de suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Çerkezköysular ne zaman gelecek? 6 Eylül Çerkezköy su kesintisi ne zaman bitecek?
ÇERKEZKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?
6 Eylül sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar TESKİ'nin internet sitesinde şöyle yer aldı:
- 06 Eylül 11:00 - 14:00 İÇME SUYU HATTI ARIZASI ÇERKEZKÖY / YILDIRIM BEYAZIT MAH. / YETİM SOK.
- 06 Eylül 08:30 - 12:00 İÇME SUYU HATTI ARIZASI ÇERKEZKÖY / İSTASYON MAH. / HACI FAHRİ ZÜMBÜL CAD.
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