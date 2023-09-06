Çerkezköy'de 6 Eylül sabahı meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Peki, Çerkezköy sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Çerkezköy su kesintisi ne zaman bitecek?

6 Eylül günü sabah saatlerinde Çerkezköy semtinde meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Çerkezköy'de suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Çerkezköysular ne zaman gelecek? 6 Eylül Çerkezköy su kesintisi ne zaman bitecek?

ÇERKEZKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

6 Eylül sabah saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar TESKİ'nin internet sitesinde şöyle yer aldı:



