Çerkezköy'de otomobil-kamyon çarpışması: 4 yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
C.P. idaresindeki 59 JG 374 plakalı otomobil, Kızılpınar Işıklar mevkiinde K.A. yönetimindeki 34 FHS 975 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü C.P. ile aynı araçtaki Y.E, S.T. ve A.İ. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil