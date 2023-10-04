Çerkezköy'de Otomobil Alev Aldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Çerkezköy-Silivri kara yolunun gişeler mevkisinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 34 ETR 700 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü Muhammet A. kapıların kilitlenmesiyle mahsur kaldığı araçta çevredeki sürücülerin yardımcı ile camı kırılarak çıkarıldı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobile ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğünü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.