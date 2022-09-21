Çerkez Tavuğu tarifi! Masterchef Çerkez Tavuğu nedir, nasıl yapılır? Çerkez Tavuğu gerekli malzemeler nelerdir? Çerkez Tavuğu hangi yöreye ait?

Masterchef 21 Eylül yarışmasında şefler tarafından Çerkez Tavuğu yapılması istendi. Peki Masterchef Çerkez Tavuğu nasıl yapılır? Çerkez Tavuğu için gerekli malzemeler nelerdir? Çerkez Tavuğu yemek tarifi! Çerkez Tavuğu nasıl yapılır? Çerkez Tavuğu yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çerkez Tavuğu tarifi oldu. Peki en güzel Çerkez Tavuğu yemek tarifi nasıldır? Çerkez Tavuğu yemeği nasıl yapılır? Çerkez Tavuğu için gerekli malzemeler nelerdir? Çerkez Tavuğu nasıl yapılır? Çerkez Tavuğu için gerekenler neler?

ÇERKEZ TAVUĞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 adet baget tavuk

1 parça tavuk göğsü

2 bardak iç ceviz

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kişniş

2 adet ekmek

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri miktar su

ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR? ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ

İki adet tavuk baget ve bir parça tavuk göğsü tencereye konur, üzerine iki parmak geçecek şekilde su ilave edilerek kaynatılır. Kaynamaya başladığında bir adet kuru soğan, iki diş doğranmış sarımsak, bir çorba kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı kişniş ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar kaynatılan tavuk etleri çıkarılır ve suyu daha sonra kullanılmak üzere ayrı bir yerde bekletilir.

İki adet ekmek içi derin bir kaba konur ve soğutulan tavuk suyundan iki kepçe eklenerek ıslatılır (Ekmek yerine mamursa da kullanılabilir). Üzerine iki bardak çekilmiş iç ceviz de eklenerek boza kıvamına gelene kadar tavuk suyu ilave edilmeye devam edilir. Ardından tavuk etleri didiklenir, üzerine biraz tuz, biraz da karabiber serpilir ve karıştırılır. Daha önceden tavuk suyu ile hazırlanan malzemeler bir araya getirilerek harmanlanır ve bir servis tabağına alınır.

Yemeğin sosu için havanda iç ceviz dövülerek yağı çıkarılır, üzerine kırmızı toz biber eklenerek tekrar dövülür. Hazırlanan karışım yemeğin üzerine dökülerek servis edilir.

Hazırlama Süresi; 45 dakika 4-6 kişilik

ÇERKEZ TAVUĞU HANGİ YÖREYE AİT?

Çerkez Tavuğu Düzce ve Sakarya yöresine ait bir yemektir.