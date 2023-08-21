Çerkeş'te Otomobil ile Traktör Çarpışması: Traktör Sürücüsü Yaralandı
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Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Çerkeş'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaralandı.
N.G. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş ilçesi Kurtçimeni mevkisinde S.U. (58) yönetimindeki 18 AAE 355 plakalı traktör ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle traktörün ön kısmı koparken N.G. yaralandı, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü S.U. ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.