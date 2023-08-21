Çerkeş'te Otomobil ile Traktör Çarpışması: Traktör Sürücüsü Yaralandı

Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.