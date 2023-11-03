Çerezos, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Çerezos hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Çerezos hangi ülkenin? Çerezos hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Çerezos markası nereye ait?

Çerezos hangi ülkenin? Çerezos hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Çerezos markası nereye ait?

Çerezos hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Çerezos'un ürünleri sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da talep görmektedir. Peki, Çerezos hangi ülkenin? Çerezos hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Çerezos markası nereye ait?

ÇEREZOS HANGİ ÜLKENİN?

Çerezos, Türkiye merkezli bir atıştırmalık ve kuruyemiş markasıdır. Lezzetli ve kaliteli ürünleri ile bilinen Çerezos, Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarını üretir. Özellikle kuruyemişler, cipsler, krakerler ve benzeri atıştırmalıklar konusunda geniş bir ürün yelpazesi sunar. Çerezos, 1985 yılında kurulan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş., tarafından kurulmuştur. 1985 yılında Karakan Ailesi tarafından kurulan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş., Türkiye'nin önde gelen cips üreticilerinden biridir.