Ceren Yaldız kimdir? Ceren Yaldız kaç yaşında, nereli? Ceren Yaldız Instagram hesabı!

Ceren Yaldız kimdir? Ceren Yaldız TikTok uygulaması fenomenlerinden biridir. Son dönemlerde sosyal medya fenomenleri arasında çok takip edilen ve açmış olduğu Youtube kanalıyla da ön plana çıkan Ceren yaldız Kimdir? Boyu, kilosu, yaşı, burcu, sevgilisi, Instagram, Twitter hesabı gibi detayları bu yazımızdan ayrıntılı bir şekilde öğreneceksiniz.

CEREN YALDIZ KİMDİR?

7 Şubat 2002 tarihinde Bursa'da doğan Ceren Yaldız 18 yaşındadır. Ailenin tek çocuğu olan Ceren Yaldız babasını 2,5 yaşındayken kaybetmiştir. Ceren Yaldızi sosyal medya paltformu olan TikTok uygulamasında farklı konsept ve ilginç videolarıyla ön plana çıkmış ve Youtube kanalı açmıştır. Youtube kanalında makyaj videoalrı ve vloglar çeken Ceren Yaldız takipçi ve hayran kitlesini arttırmış ve en çok takip edilen TikTok kullanıcıları arasında yer almış ve çeşitli ödüller kazanmıştır. Halen TikTok, Youtube ve İnstagram gibi çeşitli platformlarda aktif olarak paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmektedir.

-Ceren Yaldız Boyu: 1.68 cm

-Ceren Yaldız Kilosu: 52 kg

-Ceren Yaldız Burcu: Kova

Ceren Yaldız Kaç Yaşındadır?

Ceren Yaldız Instagram hesabı: cerenyaldz



Ceren Yaldız 20 yaşındadır.



Ceren Yaldız liseyi bitirmiş ve lisans yani üniversite eğitimine devam etmektedir. Büro yönetimi okurken sınıfta kalan Ceren Yaldız daha sonra radyo televizyona geçmiş ancak o da yarım kalmıştır. Açıktan okuyor. Ceren Yaldız'ın en sevdiği ve sürekli takip ettiği sosyal medya fenomeni Lea Elui adından Fransız bir ünlüdür.

Ceren Yaldız Hangi Burç?

7 Şubat 2002 yılında doğan Ceren Yaldız Kova burcuna sahiptir.

Ceren Yaldız Annesi

Evin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Ceren yaldız küçük yaşlarda babasını kaybederek annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştı. Bursa'da yaşayan Yaldız, TikTok, Youtube ve İnstagram'da popüler olmasıyla birlikte Bursa'dan Antalya'ya taşınmıştır. Geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen olan Ceren Yaldız'ın annesi çok merak ediliyor ve hayranları annesini görmek istiyor. evet daha önce Ceren Yaldız annesiyle birlikte TikTok videosu çekmişti. Annesiyle olan fotoğrafı aşağıda yer almaktadır.

Ceren Yaldız - Kürşat JUAN

Ceren Yaldız TikTok fenomenleri arasında yer alan Kürşat JUAN ile bir dönemler sevgiliydi ve beraber TikTok videoları çekiyorlardı. Ancak sevilen iki yollarını ayırdıktan sonra ikiliyi sevenler tekrar sevgili olmalarını istediler ancak böyle bir durum söz konusu bile olmadı. TikTok videoların sürekli birbirlerine yakıştırılan çiftin halen birbirini sevdiğini ifade eden hayranları ikiliye ait videoları kolaj haline getirip paylaşıyorlar.

Ceren Yaldız ve Ezgizem

Ceren Yaldız taşınıyor adlı videosuyla da bir başka TikTok fenomeni olan Ezgizem ile birlikte videolar içerikler üretmeye başlamıştır. İkili beraber TikTok videoları çekip İnstagram'a fotoğraf atıyorlar ve ikiliyi takipçileri çok seviyor.

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