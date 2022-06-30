Ceren Yaldız evleniyor mu? Ceren Yaldız evlenme teklifi!

Ceren Yaldız evleniyor mu? Ceren Yaldız TikTok uygulaması fenomenlerinden biridir. Son dönemlerde sosyal medya fenomenleri arasında çok takip edilen ve açmış olduğu Youtube kanalıyla da ön plana çıkan Ceren Yaldız'ın İnstagram hesabından yaptığı son paylaşım Ceren Yaldız evleniyor mu? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, Ceren Yaldız evlenme teklifi haberimizde...

CEREN YALDIZ EVLENİYOR MU?

İnstagram'da 1.7 milyon takipçiye sahip Ceren Yaldız, evlilik teklifi aldığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

CEREN YALDIZ KİMDİR?

7 Şubat 2002 tarihinde Bursa'da doğan Ceren Yaldız 20 yaşındadır. Ailenin tek çocuğu olan Ceren Yaldız babasını 2,5 yaşındayken kaybetmiştir. Ceren Yaldızi sosyal medya paltformu olan TikTok uygulamasında farklı konsept ve ilginç videolarıyla ön plana çıkmış ve Youtube kanalı açmıştır. Youtube kanalında makyaj videoalrı ve vloglar çeken Ceren Yaldız takipçi ve hayran kitlesini arttırmış ve en çok takip edilen TikTok kullanıcıları arasında yer almış ve çeşitli ödüller kazanmıştır. Halen TikTok, Youtube ve İnstagram gibi çeşitli platformlarda aktif olarak paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmektedir.

Ceren Yaldız Boyu: 1.68 cm

1.68 cm Ceren Yaldız Kilosu : 52 kg

: 52 kg Ceren Yaldız Burcu: Kova

Kova Ceren Yaldız'ın Yaşı: 18

18 Ceren Yaldız Instagram hesabı: cerenyaldz

Ceren Yaldız liseyi bitirmiş ve lisans yani üniversite eğitimine devam etmektedir. Büro yönetimi okurken sınıfta kalan Ceren Yaldız daha sonra radyo televizyona geçmiş ancak o da yarım kalmıştır. Açıktan okuyor. Ceren Yaldız'ın en sevdiği ve sürekli takip ettiği sosyal medya fenomeni Lea Elui adından Fransız bir ünlüdür.

Ceren Yaldız'ın evlilik teklifi sonrası paylaştığı story