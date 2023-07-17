FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, kupayı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren Ceren Topal'a adadı. Peki, Ceren Topal kim? Zehra Güneş'in şampiyonluğu hediye ettiği Ceren Topal neden öldü, hangi takımdaydı? Ceren Topal voleybolcu kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti. Peki, Ceren Topal kim? Zehra Güneş'in şampiyonluğu hediye ettiği Ceren Topal neden öldü, hangi takımdaydı? Ceren Topal voleybolcu kimdir?

CEREN TOPAL KİMDİR, HANGİ TAKIMDAYDI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti. Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" ifadelerini kullandı.

Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Zehra Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.