Türk dizilerinde birçok farklı karaktere hayat veren Ceren Karakoç kimdir? Merak ediliyor. Dizilerde dikkat çeken oyunculuğu sayesinde Ceren Karakoç merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ceren Karakoç kimdir? Internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli? Ceren Karakoç hayatı ve biyografisi!

Ceren Karakoç kimdir? Sorusu, özellikle Beni Affet dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamış olması nedeniyle akıllarda soru işareti bırakıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle adından söz ettiren Ceren Karakoç hayatı ve biyografisi de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Dizilerde gösterdiği performans nedeniyle birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Peki, Ceren Karakoç kimdir? Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli? Ceren Karakoç hayatı ve biyografisi!

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

Ceren Karakoç 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nden mezun olmuştur. Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alan Karakoç, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettirmektedir.