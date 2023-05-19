Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, dün gece hayatını kaybetti. Peki, Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden öldü?

Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Üzücü gelişme sonrası Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden öldü, merak edildi.

CEREN GÜRKAN KİMDİR?

Ceren Gürkan'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum."