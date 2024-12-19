Cercle Brugge hangi ülkenin takımı?
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Cercle Brugge ekibine konuk olacak edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 61. karşılaşmasını oynayacak. Peki, Cercle Brugge hangi ülkenin takımı?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bugün Cercle Brugge'le karşılaşacak. Jan Breydel Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, Macar hakem Istvan Vad yönetecek. Peki, Cercle Brugge hangi ülkenin takımı?
CERCLE BRUGGE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Arena/Stadyum: Jan Breydel Stadium
Temsil ettiği yer: Brugge, Belçika
Ligler : Belçika Pro Lig, Beker van België
Teknik direktör : Miron Muslic
Kuruluş tarihi: 9 Nisan 1899
Sahip : Dmitri Rıbolovlev
Başkan : Thomas Tousseyn
Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging Belçika'nın Brugge kentinin bir futbol kulübüdür. Cercle 2003-04 sezonundan beri Pro League'de mücadele etmektedir. 1997 yılında bu ligden düşmüş ve birkaç yıl Belçika 2. Ligi'nde oynamıştır. Belçika'nın 12. takımıdır