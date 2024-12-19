Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bugün Cercle Brugge'le karşılaşacak. Jan Breydel Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, Macar hakem Istvan Vad yönetecek. Peki, Cercle Brugge hangi ülkenin takımı?

CERCLE BRUGGE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Arena/Stadyum: Jan Breydel Stadium

Temsil ettiği yer: Brugge, Belçika

Ligler : Belçika Pro Lig, Beker van België

Teknik direktör : Miron Muslic

Kuruluş tarihi: 9 Nisan 1899

Sahip : Dmitri Rıbolovlev

Başkan : Thomas Tousseyn

Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging Belçika'nın Brugge kentinin bir futbol kulübüdür. Cercle 2003-04 sezonundan beri Pro League'de mücadele etmektedir. 1997 yılında bu ligden düşmüş ve birkaç yıl Belçika 2. Ligi'nde oynamıştır. Belçika'nın 12. takımıdır