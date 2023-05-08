14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Peki Cep telefonu ile oy kabinine girmek yasak mı? Kabine cep telefonu sokmak yasak mı, cep telefonu ile kabine girilebilir mi, oy kullanılabilir mi? İşte telefon ile oy verilir mi, oy kabinini girilir mi? Yanıtı...

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Cep telefonu ile oy kabinine girmek yasak mı? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Peki Cep telefonu ile oy kabinine girmek yasak mı? Kabine cep telefonu sokmak yasak mı, cep telefonu ile kabine girilebilir mi, oy kullanılabilir mi? İşte telefon ile oy verilir mi, oy kabinini girilir mi? Yanıtı haberimizde...

CEP TELEFONUYLA OY KABİNİNE GİRMEK YASAK MI?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezasının bulunmaktadır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.