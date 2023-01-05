Sosyal medyada gündeme gelen cep telefonlarında ÖTV indirimi olacak mı ve 2023'te tablet, cep telefonu ÖTV kalkıyor mu sorularına yanıt geldi. Akıllı telefonlar ve tabletlerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) kaldırılacağı iddiası gündeme geliyor. Peki, Cep telefonlarında ÖTV indirimi olacak mı? 2023'te tablet, cep telefonu ÖTV kalkıyor mu?

Cep telefonlarında ÖTV indirimi olacak mı ve 2023'te tablet, cep telefonu ÖTV kalkıyor mu merak ediliyor. Sosyal medyada ortaya atılan cep telefonları ve tabletlerden alınacak ÖTV'nin kaldırılacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cep telefonlarında ÖTV indirimi olacak mı? 2023'te tablet, cep telefonu ÖTV kalkıyor mu? soorularına yanıt aranıyor Cep telefonlarında ÖTV indirimi olacak mı? 2023'te tablet, cep telefonu ÖTV kalkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

CEP TELEFONLARINDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı haber sitelerinde de yer alan iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada "Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgi paylaşımında, "'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

VERGİSİZ İPHONE 14 NE KADAR?

iPhone 14 128 GB'nin Apple'ın resmi sitesinde satış fiyatı 30 bin 999 lira olarak gözüküyor. Apple'ın yaptığı bilgilendirme notuna göre bir iPhone 14 128 GB'lik akıllı telefonda 13 bin 489 lira vergi bulunuyor. Bu miktara ÖTV, KDV ve diğer iletişim vergileri dahil.

Bu rakamlar göz önüne alındığında iPhone 14'ün vergisiz fiyatı 17 bin 510 liraya düşüyor. Aynı telefonun ABD satış fiyatı ise 799 dolar yani güncel kurla 15 bin 6 TL. Vergiler çıkartıldığında bile Türkiye'de iPhone 14 ABD fiyatından 2500 lira fazlaya satılıyor.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTMIŞTI

2023 yılına girerken birçok vergi miktarı yeniden değerleme oranıyla artış göstermişti. Bu kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi. Telefon faturalarına yansıyan bu vergi yüzde 122.93 oranında zamlanarak 117 liradan 260 TL'ye çıktı. 12 takside bölünen bu vergi her ay faturalara 21.67 Türk Lirası olarak yansıyacak.