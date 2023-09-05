Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!
Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!
Film 22 Kasım 2019 tarihinde gösterime girdi. Filmin müziği olan "Naim" parçası rapçi Eypio tarafından bestelendi. Gösterime girdikten 10 ay sonra internet film portalı Netflix'te de yayınlandı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!
CEP HERKÜLÜ:NAİM SÜLEYMANOĞLU
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, biyografi ve dram türündeki Türk sinema filmi. Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır.[4][5] Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.
CEP HERKÜLÜ:NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI
Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli