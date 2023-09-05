Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncuları ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu konusu, özeti ve Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin detayları…

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CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat, 6 Avrupa ve 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin yapımcılığını Ayla, Müslüm, Çiçero ve Türk İşi Dondurma filmleriyle adını duyuran Dijital Sanatlar'dan Mustafa Uslu yaparken, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu ve senaristliğini ise Barış Pirhasan üstleniyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Naim Süleymanoğlu'nu, kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Hayt Van Eck'in canlandırdığı filmin diğer rollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek, İsmail Hacıoğlu, Bülent Alkış ve Uğur Güneş yer alıyorlar.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek

Tür: Biyografi, Belgesel

Yapım Yılı: 2019 (141 dk)

Vizyon Tarihi : 22 Kasım 2019 Cuma Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Senaryo: Barış Pirhasan