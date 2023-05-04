Center for American Progress (CAP) nedir? CAP faaliyetleri nelerdir?

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CAP NEDİR?

Center for American Progress, Washington merkezli bir liberal düşünce kuruluşudur. Resmi web sitesinde yer alan ifadeye göre, "ilerici düşünce ve eylemler yoluyla Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmeyi" amaç edinmiştir. Kuruluşun başkanlığını daha önce Obama ve Clinton yönetimlerinde yer almış olan Neera Tanden yürütmektedir. CAP'ın kurucusu John Podesta Obama'nın yönetim ekibinin önde gelen isimlerinden biri idi.