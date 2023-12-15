Cennet künkü tarifi! MasterChef cennet künkü nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel cennet künkü hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında cennet künkü hazırladı. Peki, cennet künkü nedir? cennet künkü nasıl yapılır? cennet künkü nedir?

Bursa mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif cennet künkü ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, cennet künkü nasıl yapılır? cennet künkü nedir? cennet künkü nasıl yapılır, cennet künkü yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te cennet künkü yapıldı, evde klasik cennet künkü yapıldı! İşte en güzel cennet künkü!

CENNET KÜNKÜ TARİFİ!

Geleneksel Bursa kültürü içinde özellikle düğün hazırlıkları sırasında kız evi tarafından yapılarak erkek evine gönderilir. Nişan bohçasına Cennet Künkü konur, ayrıca bayram ve özel günlerde yapılarak konuklara ikram edilir.

Cennet Künkü Malzemeleri Nelerdir

2 yumurta

Alabildiği kadar un

Karbonat

Küllü su

Ceviz içi

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

5 bardak su

500 g toz şeker

Cennet Künkü Nasıl Yapılır

Unun ortası açılarak yumurtalar kırılır, karbonatı eklenir. Hamur kıvamına getirmek için normal su yerine bir tuta kül ile karıştılmış küllü su bir bardağa doldurularak bekletilir. Külün dibe çökmesi beklenir ve sadece bardaktaki su malzemelerin üzerine dökülür. Hamur yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğrulur ve ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlanır. Bu bezeler yufka büyüklüğünde açılır ve daha sonra kalın ve uzun şeritler halinde kesilir. Uzun şeritler halinde kesilen ince hamurlar çatala sarılarak şekil verilir kızgın yağın içinde kızartılır. Bu arada şerbeti hazırlanır 5 bardak suya katılan 500 gr toz şeker bir süre birlikte kaynatılarak revak kıvamına gelince ocaktan indirilir soğumaya bırakılır. Kızarmış hamurlar iyice soğumadan üzerine ılık şerbet dökülür Şerbeti çeken tatlının üzerine ceviz dökülerek servis yapılır. Arzuya göre kaymakla da servis yapılabilir.