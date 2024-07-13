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Cenk Tosun hangi takımda, nereye transfer oldu? Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı mı?

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Milli futbolcu Cenk Tosun hangi takımda oynuyor ve Fenerbahçe ile anlaştı mı soruları gündeme geliyor. Tecrübeli golcü Cenk Tosun nereye transfer olduğu sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun nereye transfer olacağı gündeme geliyor. Cenk Tosun Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

CENK TOSUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken kısa süre içerisinde anlaşmaya da vardı. Cenk'in cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

Cenk Tosun hangi takımda, nereye transfer oldu? Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı mı?

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Fenerbahçe Cenk Tosun Beşiktaş Gündem Yaşam Spor Haberler

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