Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu. Peki, Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

CENK TOSUN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'a isteklerini sıralayacak. Anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'a imza attırması bekleniyor.

CENK TOSUN FENERBAHÇE'YE MI GİDECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu.

2023- 2024 SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.