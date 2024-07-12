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Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

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Son dönemde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Cenk Tosun'un durumu merak konusu oldu. Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı konusu araştırılıyor. Peki, Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek? İşte detaylar!

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu. Peki, Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

CENK TOSUN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'a isteklerini sıralayacak. Anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'a imza attırması bekleniyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

CENK TOSUN FENERBAHÇE'YE MI GİDECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a resmi teklifte bulundu.

Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

2023- 2024 SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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