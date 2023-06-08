Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sahayı sedyeyle terk etmişti. Peki, Cenk Tosun Beşiktaş maçında oynayacak mı? Cenk Tosun maçlarda oynayacak mı? Cenk Tosun kaç ay top oynayamayacak?

Süper Lig'de sezonun son maçının son dakikalarında acılar içinde yerde kalan Cenk Tosun, gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcunun sakatlığı ve sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. Peki, Cenk Tosun Beşiktaş maçında oynayacak mı? Cenk Tosun maçlarda oynayacak mı? Cenk Tosun kaç ay top oynayamayacak?

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk Tosun 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli golcü ameliyat olmaya karar vermesi durumunda ise bu süre 3.5 aya çıkabilir. Şenol Güneş geldikten sonra eksi günlerdeki başarılı görüntüsüne dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla bu sezon 34 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.