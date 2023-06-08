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Cenk Tosun Beşiktaş maçında oynayacak mı? Cenk Tosun maçlarda oynayacak mı? Cenk Tosun kaç ay top oynayamayacak?

Cenk Tosun Beşiktaş maçında oynayacak mı? Cenk Tosun maçlarda oynayacak mı? Cenk Tosun kaç ay top oynayamayacak?

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Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sahayı sedyeyle terk etmişti. Peki, Cenk Tosun Beşiktaş maçında oynayacak mı? Cenk Tosun maçlarda oynayacak mı? Cenk Tosun kaç ay top oynayamayacak?

Boşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun aylarca sahalara adım atamayacakBoşuna hüngür hüngür ağlamamış! Cenk Tosun aylarca sahalara adım atamayacak
Felaketler üst üste geliyor! Acı içinde yerde kalan Cenk Tosun hüngür hüngür ağladıFelaketler üst üste geliyor! Acı içinde yerde kalan Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'de sezonun son maçının son dakikalarında acılar içinde yerde kalan Cenk Tosun, gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcunun sakatlığı ve sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. Peki, Cenk Tosun Beşiktaş maçında oynayacak mı? Cenk Tosun maçlarda oynayacak mı? Cenk Tosun kaç ay top oynayamayacak?

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk Tosun 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli golcü ameliyat olmaya karar vermesi durumunda ise bu süre 3.5 aya çıkabilir. Şenol Güneş geldikten sonra eksi günlerdeki başarılı görüntüsüne dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla bu sezon 34 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Cenk Tosun Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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