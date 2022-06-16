Birçok ünlü ismin yer aldığı Disney+ galasında Tarkan geceye damga vurdu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Disney Ülke Genel Müdürü Cenk Soner'in hayatı merak ediliyor. Peki, Cenk Soner kimdir? Cenk Soner kaç yaşında, nereli? Cenk Soner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CENK SONER KİMDİR?

Kendisi Finans Genel Müdürü, Fox Genel Müdürü'dür. Ayrıca Cenk Soner Türkiye Disney Ülke Genel Müdürü'dür. 2 yıl süreyle Yapi Kredi Koray GYO A.S'de Finans ve Bütçeleme Müdürü olarak görev aldı.

200-2004 yılları arasında Superonline'da Bütçe ve Planlama Sorumlusu olarak görev aldı. 1 yıldan az bir süre Boston Scientific'te Finans Uzmanı olarak görev aldı.

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