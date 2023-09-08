Cenk Özkaçar kimdir? Cenk Özkaçar kaç yaşında, aslen nerelidir? Cenk Özkaçar hangi takımda?

Cenk Özkaçar kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Cenk Özkaçar oldu. Cenk Özkaçar kaç yaşında, nereli? Cenk Özkaçar hangi takımda?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Cenk Özkaçar oldu. Kişiler Cenk Özkaçar ile ilgili en çok merak edilen sorular Cenk Özkaçar kimdir? Cenk Özkaçar kaç yaşında, nereli? Cenk Özkaçar hangi takımda? oldu. Cenk Özkaçar ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Cenk Özkaçar, 6 Ekim 2000 yılında Konak, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur.



CENK ÖZKAÇAR HANGİ TAKIMDA?

Cenk Özkaçar, futbola 8 Aralık 2011 tarihinde Bucaspor altyapısında başladı. 4 Ocak 2013 tarihinde Altınordu takımın altyapısına transfer oldu. 24 Ocak 2014 tarihinde Altay altyapısına transfer olan Özkacar, 31 Ağustos 2018'de Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Cenk Özkaçar La Liga takımlarından Valencia'da forma giymektedir.