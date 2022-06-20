Cenk Ergün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesiyle Galatasaray'da yeni yapılanma başladı. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi. İtalyan futbol adamının yerine Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi. Peki, Cenk Ergün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün kimdir?

GALATASARAY'IN YENİ FUTBOL DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Galatasaray'da Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi. Resmi açıklamanın ardından duygularını aktaran Ergün, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

CENK ERGÜN KİMDİR?

1974 yılında Bursa'da dünyaya gelen Cenk Ergün, İlkokulu eğitimini Bursa'da tamamladı. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun olan Ergün, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde ise yükseköğretimini tamamladı.

2000-2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003-2006 yıları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

2006 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak göreve başlayan Ergün, 2008 - 2015 yılları arasında üstlendiği A Takım İdari Menajerliği sonrası 2018 yılına kadar Galatasaray Sportif A.Ş. Futbol Direktörü olarak hizmet verdi.

Cenk Ergün, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

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