Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev yapan Cenk Ergün kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cenk Ergün kimdir ve mesleği ne gündeme geliyor. Okul yıllarına Bursa'da başlayan Cenk Ergün kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Cenk Ergün kimdir? Cenk Ergün kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

CENK ERGÜN KİMDİR?

Cenk Ergün 1974 yılında doğdu. İlkokulu Bursa'da okudu. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı. 2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı. 2003–2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı. Ergün, şu anda futbol direktörü olarak görev yapmaktadır. Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.

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